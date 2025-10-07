Il concorso per 100 nuovi vigili urbani slitta la prova orale
che, a seguito di comunicazione pervenuta dalla commissione esaminatrice, organo esterno e indipendente da questa Amministrazione, è stato necessario modificare il calendario delle prove orali relative alla selezione pubblica per la copertura di 100 posti, a tempo pieno ed indeterminato, con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Concorso per 100 vigili urbani. Le prove orali iniziano il 30 ottobre - Ecco le nuove date per lo svolgimento della prova orale, in Sala Ovale di Palazzo Zanca, del concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 100 posti a ... Si legge su msn.com