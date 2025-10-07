Il concerto hard rock di Javier Milei per lanciare il suo nuovo libro Il presidente argentino | Vinciamo la battaglia – Il video

La strada per conservare il potere passa prima dal palco di un concerto che dalle urne. Almeno questa sembra la convinzione del presidente argentino Javier Milei, che la scorsa notte ha deciso di lanciare il suo nuovo libro – il 14esimo – nella Movistar Arena di Buenos Aires prendendo il microfono in mano e improvvisandosi cantante rock. Una scelta che, a tre settimane dalle elezioni di metà mandato e in una situazione di consenso tutt’altro che rosea, fa alzare più di un sopracciglio. Il «miracolo argentino» e il soccorso di Donald Trump. « La costruzione di un miracolo: il caso Argentina ». Il titolo del nuovo libro è tutto un programma. 🔗 Leggi su Open.online

Il presidente argentino Milei come una rockstar: dal palco di un concerto si scaglia contro peronisti e dipendenti pubblici - Il presidente argentino Javier Milei è salito sul palco di un concerto rock allo stadio Luna Park di Buenos Aires per pubblicizzare l'uscita del suo ultimo libro intitolato «Capitalismo, socialismo e ... Lo riporta video.corriere.it

