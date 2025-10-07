Il Comune rinnova la convenzione con i nidi privati

Più risorse, maggiore accessibilità e un sistema pubblico-privato sempre più coeso: sono questi i pilastri della nuova convenzione tra il Comune di Rimini e i gestori dei nidi d’infanzia privati autorizzati e accreditati per l’anno educativo 20252026, approvata oggi in Giunta.Il documento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: comune - rinnova

Plastic Free, il Comune rinnova l'accordo con l'associazione per altri 5 anni

Tra Comune e sindacati dei pensionati si rinnova l'intesa per il sostegno alle fragilità

"Musica, passione e giovani talenti per il futuro di Meldola". Il Comune rinnova la convenzione con Cosascuola

? Il Comune di Gabicce Mare rinnova il Bilancio Partecipato 2025, invitando i cittadini a proporre idee e progetti per migliorare la città e i quartieri. “Le Consulte sono un luogo di confronto prezioso – spiega l’assessora Rossana Biagioni –. Con il Bilancio - facebook.com Vai su Facebook

Rimini, rinnovata la convenzione con gli asili nido: “Più fondi e più accessi” - privato sempre più coeso: sono questi i pilastri della nuova convenzione tra il Comune di Rimini e i ... chiamamicitta.it scrive

Rimini rinnova la convenzione con i nidi privati: più fondi e più accessi - privato sempre più coeso: sono questi i pilastri della nuova convenzione tra il Comune di Rimini e i gestori dei nidi d’infanzia privati autor ... Da msn.com