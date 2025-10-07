Il Comune lancia un progetto per il nuovo centro sportivo nell’area ex Moi

La Giunta comunale ha approvato  su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, il riconoscimento di pubblico interesse per una proposta di project financing relativa al progetto, realizzazione e gestione di un nuovo complesso sportivo nellarea degli ex mercati generali in via Giordano Bruno 181, che coinvolgerà parte delle arcate. Presentato alla Città di Torino lo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il comune lancia un progetto per il nuovo centro sportivo nell'area ex moi

