Il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese | Tutela i diritti umani La destra insorge
Fa discutere, e non poco, la decisione del Comune di Bologna di assegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu in Palestina e personaggio quanto meno divisivo se non controverso: tanto amata dal popolo di sinistra e dagli ambienti pro-Pal, quanto contestata. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: comune - bologna
Polemica sulle pipe per fumare il crack, distribuite dal Comune di Bologna. Droga molto diffusa: “Pazienti dai 16 ai 66 anni”
Bologna città 30, il Consiglio di Stato riapre la partita e dà torto al Comune: ecco perché
“Il Comune di Bologna vuole privatizzare anche gli storici giardini di San Leo”: la protesta blocca i lavori
Presentata nella Sala degli Anziani del comune di Bologna l’edizione 2025 del Bologna Jazz Festival. Dal 9 ottobre al 16 novembre con più di 80 concerti nei migliori teatri e club della città metropolitana di Bologna e al Torrione Jazz Club di Ferrara. Info e p Vai su Facebook
Grazie al @comunebologna per aver concesso il patrocinio alla , evento #FAIS, in programma il 12 ottobre allo Zan hotel Europa di #bologna Non sei ancora registrato? Vai su http://faisitalia.it per partecipa - X Vai su X
Bologna, il Consiglio comunale approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Cerretti (Pd): «Decisione sofferta» - Il Consiglio comunale di Bologna ha dato il via libera al conferimento della cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell’Onu sul dossier Palestina con con 25 favorevoli (la maggioranza di centr ... Da corrieredibologna.corriere.it
Il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: "Tutela i diritti umani". La destra insorge - La delibera è stata votata dalla maggioranza di centro- Da today.it