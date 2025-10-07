Il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese | Tutela i diritti umani La destra insorge

Fa discutere, e non poco, la decisione del Comune di Bologna di assegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu in Palestina e personaggio quanto meno divisivo se non controverso: tanto amata dal popolo di sinistra e dagli ambienti pro-Pal, quanto contestata. 🔗 Leggi su Today.it

