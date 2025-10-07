Il Comune a caccia di sponsor per l’albero di Natale in piazza | online il bando
È stato pubblicato online il bando per la sponsorizzazione dell’albero di Natale 2025 del Comune di Ravenna, per le prossime festività natalizie. L’iniziativa intende valorizzare il periodo natalizio con un allestimento suggestivo, capace di contribuire alla creazione di un’atmosfera di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
