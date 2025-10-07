Il commissario Montalbano l' addio al dottor Pasquano in Come voleva la prassi stasera su Rai 1
Quella di stasera è una replica speciale per gli appassionati de Il commissario Montalbano: l'ultima apparizione del dottor Pasquano in uno degli episodi più cupi dell'intera serie. Alle 21.30 su Rai 1. Il commissario Montalbano torna stasera, martedì 7 ottobre su Rai 1, con la replica di uno degli episodi più cupi e discussi della serie. Come voleva la prassi non è solo un caso ad alta tensione per Salvo Montalbano, ma anche una serata speciale per i fan. In questo episodio, infatti, vediamo in scena per l'ultima volta il dottor Pasquano, lo storico medico legale interpretato da Marcello Perracchio, scomparso nel 2017. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
