Il Comitato No Ponte Capo Peloro scrive alla Corte dei Conti e al MASE | Bloccate il progetto

Il Comitato No Ponte Capo Peloro e l’Associazione Culturale Ambientalista “La Città dello Stretto” hanno inviato lo scorso lunedì un'articolata memoria alla Corte dei Conti, contenente osservazioni critiche alla Delibera CIPESS n. 412025.Nella documentazione, redatta con il contributo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
