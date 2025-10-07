Il Comitato No Ponte Capo Peloro scrive alla Corte dei Conti e al MASE | Bloccate il progetto

Messinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato No Ponte Capo Peloro e l’Associazione Culturale Ambientalista “La Città dello Stretto” hanno inviato lo scorso lunedì un'articolata memoria alla Corte dei Conti, contenente osservazioni critiche alla Delibera CIPESS n. 412025.Nella documentazione, redatta con il contributo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comitato - ponte

Comitato, su ponte sullo Stretto mercoledì fine di una bugia

Ponte sullo Stretto, dopo l'ok del Cipess al progetto: il plauso del Comitato ponte subito

Nuovo ponte San Michele, le preoccupazioni del comitato: “Gravi lacune nei progetti, si valutino scenari meno impattanti”

comitato no ponte capoPonte, continua la raccolta di firme per dire no… - Continua  la raccolta firme promossa dal comitato Noponte Capo Peloro, PD, Cinque stelle, AVS e CGIL contro il ponte sullo Stretto. Riporta letteraemme.it

comitato no ponte capoPonte, sulle opere ferroviarie Basile, Pd e ambientalisti sposano la stessa linea - Livelli di progettazione e obbligo di Vas: le osservazioni presentate al ministero dell’Ambiente sull’elaborato di Rfi ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Comitato No Ponte Capo