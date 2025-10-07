Il Colosseo ‘segreto’ apre il Passaggio di Commodo

(Adnkronos) – Pareti rivestite di marmo, di cui ancora si riconoscono le tracce, stucchi sulla volta con scene tratte dal mito di Dioniso e Arianna. Nicchie all'ingresso in cui compaiono scene legate agli spettacoli nell'arena: scene di caccia al cinghiale, combattimenti con orsi accompagnati da intrattenimenti di acrobati, inganni dietro le porte da cui fuoriescono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Apre il Passaggio di Commodo, l'accesso regale al Colosseo - Lo si ricorda come l'imperatore gladiatore e tra i meno amati dal popolo romano, tanto che fu vittima di varie congiure, l'ultima delle quali andò a segno per mano del suo allenatore e gladiatore Narc ... Si legge su msn.com