Prima le Marche e poi la Calabria. Il centrodestra continua a confermarsi la prima coalizione in Italia ed ora ha già messo nel mirino i prossimi obiettivi Le Marche e la Calabria erano da tutti considerati come i primi veri test per il centrodestra. La sinistra era scesa in campo con elementi di spicco come Ricci e Tridico, ma alla fine il trend degli ultimi anni non è cambiato. Vittoria netta della maggioranza attualmente alla guida del nostro Paese e una situazione che per il campo largo non proprio ottimale. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il centrodestra trionfa anche in Calabria: i prossimi obiettivi