Il centrodestra in Calabria stravince

3.22 Roberto Occhiuto è stato riconfermato governatore della Calabria, con il 57,26% dei voti contro il 41,73% del candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico. La vittoria consolida la leadership del centrodestra nella regione e arriva con un'affluenza del 43,14%,di poco inferiore sul 2021 Il risultato per il premier Meloni, "è un riconoscimento dell'azione di governo".E' stato sconfitto "chi voleva batterci per via giudiziaria, ora bisogna pacificare questa regione",ha commemtato Occhiuto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

