Il centrodestra batte Landini due a zero Anche in Calabria non c' è l' effetto piazza

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le Marche, la Calabria. Seconda regione che resta a guida centrodestra nelle prime due tappe della corposa tornata amministrativa d'autunno. La prima, esattamente una settimana fa, ha visto la vittoria di Francesco Acquaroli, nonostante almeno fino allo scorso luglio diversi big del centrosinistra parlassero apertamente di "partita contendibile". Non è andata così e l'esponente di Fdi ha dato ben otto punti al dem Matteo Ricci. La seconda, ieri, ha sancito la riconferma di Roberto Occhiuto. Una vittoria annunciata, è vero. Che però colpisce per i venti punti di distacco tra l'esponente di Forza Italia e Pasquale Tridico, candidato del cosiddetto campo largo che, almeno nelle Marche e in Calabria, fallisce miseramente la prova delle urne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il centrodestra batte landini due a zero anche in calabria non c 232 l effetto piazza

© Ilgiornale.it - Il centrodestra batte Landini due a zero. Anche in Calabria non c'è l'effetto piazza

In questa notizia si parla di: centrodestra - batte

Tajani 'Fi seconda forza centrodestra, nelle Marche a due cifre' - Siamo la seconda forza del centrodestra in tutta Italia, come abbiamo dimostrato alle elezioni europee e sono convinto che anche nelle ... Si legge su ansa.it

Regionali nelle Marche, centrodestra avanti: Acquaroli al 50,1%, Ricci al 44,8. Tra i partiti FdI batte il Pd - Qualcuno, scherzando ma non troppo, ha parlato di questa regione come dell’Ohio italiano, lo stato che negli Usa farebbe da ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Centrodestra Batte Landini Due