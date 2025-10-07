Il centrodestra batte Landini due a zero Anche in Calabria non c' è l' effetto piazza

Dopo le Marche, la Calabria. Seconda regione che resta a guida centrodestra nelle prime due tappe della corposa tornata amministrativa d'autunno. La prima, esattamente una settimana fa, ha visto la vittoria di Francesco Acquaroli, nonostante almeno fino allo scorso luglio diversi big del centrosinistra parlassero apertamente di "partita contendibile". Non è andata così e l'esponente di Fdi ha dato ben otto punti al dem Matteo Ricci. La seconda, ieri, ha sancito la riconferma di Roberto Occhiuto. Una vittoria annunciata, è vero. Che però colpisce per i venti punti di distacco tra l'esponente di Forza Italia e Pasquale Tridico, candidato del cosiddetto campo largo che, almeno nelle Marche e in Calabria, fallisce miseramente la prova delle urne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

