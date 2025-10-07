Il centro diurno agisce dagli esordi psicotici | I disturbi cominciano nell' 80% dei casi in infanzia o adolescenza

Cesenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro dedicato ad adolescenti e giovani in crisi per creare un ‘ponte’ con le famiglie. E' stato inaugurato in occasione della Settimana della salute mentale il nuovo Centro diurno psicopatologia adolescenti ‘La Meridiana’ di Cesena (via Cerchia di Sant’Egidio 2621). Il centro, già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - diurno

Centro diurno integrato a Bollate, servizio prezioso per le famiglie: il costo delle rette

Il “Melograno“ si rinnova. Inaugurato centro diurno. Ora c’è anche la palestra

Centro diurno di Cerbaiola: "Orario pieno ad agosto"

Cerca Video su questo argomento: Centro Diurno Agisce Esordi