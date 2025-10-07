Il centro diurno agisce dagli esordi psicotici | I disturbi cominciano nell' 80% dei casi in infanzia o adolescenza
Un centro dedicato ad adolescenti e giovani in crisi per creare un ‘ponte’ con le famiglie. E' stato inaugurato in occasione della Settimana della salute mentale il nuovo Centro diurno psicopatologia adolescenti ‘La Meridiana’ di Cesena (via Cerchia di Sant’Egidio 2621). Il centro, già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: centro - diurno
Centro diurno integrato a Bollate, servizio prezioso per le famiglie: il costo delle rette
Il “Melograno“ si rinnova. Inaugurato centro diurno. Ora c’è anche la palestra
Centro diurno di Cerbaiola: "Orario pieno ad agosto"
Comunicazione di servizio In zona apre un nuovo centro diurno per anziani: Il Nodo (supporto per anziani, demenze e Alzheimer). Condividiamo perché può essere un servizio davvero utile per tante famiglie. Open Day: sabato 25 ottobre 2025 • 09:30–13 - facebook.com Vai su Facebook