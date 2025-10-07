Il celebre duo pianistico Ballista-Canino è tornato a incantare il pubblico calabrese

‹ › 1 5 unnamed (2). ‹ › 2 5 image4. ‹ › 3 5 image3. ‹ › 4 5 unnamed (1). ‹ › 5 5 unnamed. Il suono è sempre limpido, denso, sapiente; il duo è esattamente quello che da ben più di mezzo secolo rinverdisce i palinsesti delle stagioni musicali di mezzo mondo, quello che ha attraversato indenne intere stagioni della più recente storia musicale senza subirne i colpi più intransigenti, senza soccombere ai facili dogmi di una contemporaneità da cui i nostri, con un’elasticità sconosciuta ai più, hanno saputo estrapolare le pagine più significative. Parlo ovviamente di Antonio Ballista e Bruno Canino, il più celebre duo pianistico italiano degli ultimi sessant’anni che stavolta, per questa nuova infornata di concerti autunnali, ha prediletto un repertorio che spazia da Fauré a Ravel, da Satie a Stravinsky. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

