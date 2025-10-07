Il Cavaliere dei Sette Regni | Il primo poster ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade

7 ott 2025

HBO Max ha annunciato che la nuova serie prequel de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni, debutterà a gennaio negli Stati Uniti: ecco il poster ufficiale e tutto quello che sappiamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

