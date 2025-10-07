Il Cavaliere dei Sette Regni | Il primo poster ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade
HBO Max ha annunciato che la nuova serie prequel de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni, debutterà a gennaio negli Stati Uniti: ecco il poster ufficiale e tutto quello che sappiamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: cavaliere - sette
Un cavaliere dei sette regni come spinoff ideale di game of thrones
Tyrell tornano dopo 9 anni in un cavaliere dei sette regni
NEWS | Una nuova era di #GameOfThrones inizia. Gli account ufficiali sono stati rebrandizzati con un nuovo tema: “La Primavera sta Arrivando.” ‘UN CAVALIERE DEI SETTE REGNI’ Stagione 1 debutta a gennaio 2026 su HBO. #aknightofthesevenkin Vai su Facebook
Il Cavaliere dei Sette Regni, George R.R. Martin entusiasta della prima visione della serie: "La amo!" - off in arrivo prossimamente su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW: ecco il suo primo giudizio. Lo riporta comingsoon.it
Il cavaliere dei Sette Regni è la seconda serie TV spin-off de Il Trono di Spade, prima foto dal set - off de Il Trono di Spade arriverà su HBO Max a gennaio 2026 Warner Bros e HBO annunciano l'inizio delle riprese della prima stagione de ... Riporta it.ign.com