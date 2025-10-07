Il caso Unabomber resta aperto | la perizia sugli indagati è un flop totale

Forse resterà avvolta per sempre nel mistero la figura di Unabomber, l'attentatore che tra il 1994 e il 1996 e poi dal 2000 al 2006, ha seminato il terrore nel Nordest d'Italia con ordigni artigianali spesso nascosti in oggetti di uso quotidiano. La tanto attesa perizia, disposta dalla Procura di Trieste, non è riuscita ad individuare elementi in grado di far luce sull'identità del responsabile dei folli gesti. Secondo quanto riportato dai giornali del Gruppo Nem, l'analisi del Dna condotta su 10 reperti non ha trovato corrispondenze né con i profili genetici degli 11 indagati né con quelli di altre persone conosciute. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il caso Unabomber resta aperto: la perizia sugli indagati è un flop totale

