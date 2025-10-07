Il caso Ramy non è chiuso I pm chiedono una nuova perizia | Vicenda delicata
Il caso di Ramy Elgaml non è ancora chiuso. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita fino in fondo ed è necessario, ai fini dell'indagine e vista "la peculiarità e la delicatezza della vicenda", un ulteriore approfondimento, in particolare una perizia cinematica. A chiedere di svolgere questo nuovo accertamento al gip è stata la procura di Milano: un passo indietro rispetto alla chiusura delle indagini a carico di due persone, notificata qualche settimana fa. Vuole essere sicura che si arrivi a condanna prima di chiedere il processo per omicidio stradale sia per l'amico che guidava lo scooter T-max, che non si era fermato all'alt che per il carabiniere che li inseguì per mezza Milano, insieme a un collega, a bordo di una Giulietta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
