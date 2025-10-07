Il caso di Don Ciro Panigara accusato di violenze sessuali su minori | a gennaio inizierà il processo
A metà gennaio inizierà il processo nei confronti di don Ciro Panigara, il sacerdote che è stato arrestato a metà aprile nel Bresciano perché accusato di aver molestato alcuni ragazzini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Violenza sessuale su minori, don Ciro Panigara a processo in gennaio - L'ex parroco deve rispondere di violenza sessuale aggravata su sette minori, abusati quando era in servizio nelle parrocchie di Adro e San Paolo. Riporta quibrescia.it