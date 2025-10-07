Il caso di Don Ciro Panigara accusato di violenze sessuali su minori | a gennaio inizierà il processo

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà gennaio inizierà il processo nei confronti di don Ciro Panigara, il sacerdote che è stato arrestato a metà aprile nel Bresciano perché accusato di aver molestato alcuni ragazzini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - ciro

Caso Ciro Grillo, l’avvocata Bongiorno: “Vittima descritta come ninfomane, massacrata. Ma è una sopravvissuta”

Caso Grillo, attesa oggi la sentenza per Ciro e i suoi tre amici

Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza

caso don ciro panigaraIl caso di Don Ciro Panigara, accusato di violenze sessuali su minori: a gennaio inizierà il processo - A metà gennaio inizierà il processo nei confronti di don Ciro Panigara, il sacerdote che è stato arrestato a metà aprile nel Bresciano perché accusato ... Riporta fanpage.it

caso don ciro panigaraViolenza sessuale su minori, don Ciro Panigara a processo in gennaio - L'ex parroco deve rispondere di violenza sessuale aggravata su sette minori, abusati quando era in servizio nelle parrocchie di Adro e San Paolo. Riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Don Ciro Panigara