Il caso dell'agenzia per l'immigrazione che falsificava passaporti ex poliziotto condannato a 6 anni per corruzione
Antonino Pistone, ex sovrintendente capo della polizia dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), è stato condannato in primo grado a 6 anni. L'ex poliziotto avrebbe accettato mazzette dall'imprenditrice Elmonda Popa, rinviata a giudizio, per favorire l'ingresso nel territorio italiano di persone che non avevano i requisiti di legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: caso - agenzia
«Animatore a 650 euro al mese? Scappo», il caso di Gilberto: «Pure l’alloggio da schifo». La reazione dell’hotel e dell’agenzia che l’ha assunto – Il video
“Attenzione al virus della pigrizia, primo caso della storia registrato nel Regno Unito”: l’allarme dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria. Ecco cos’è e quali sono i sintomi
Che tipo di assicurazione stai cercando? Stai cercando una polizza vita, un’assicurazione che copra le spese mediche o una rendita da utilizzare in caso di perdita dell’autosufficienza? Unipol ha la soluzione che fa al tuo caso. Ti aspettiamo in agenzia per un - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, la difesa dell'ex procuratore Venditti ricorre al Riesame. Atto depositato in Tribunale contro perquisizioni e sequestri. #ANSA - X Vai su X
Il caso dell’agenzia per l’immigrazione che falsificava passaporti, ex poliziotto condannato a 6 anni per corruzione - Antonino Pistone, ex sovrintendente capo della polizia dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), è stato condannato in primo grado a 6 anni ... Lo riporta fanpage.it