Il caso dell'agenzia per l'immigrazione che falsificava passaporti ex poliziotto condannato a 6 anni per corruzione

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonino Pistone, ex sovrintendente capo della polizia dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), è stato condannato in primo grado a 6 anni. L'ex poliziotto avrebbe accettato mazzette dall'imprenditrice Elmonda Popa, rinviata a giudizio, per favorire l'ingresso nel territorio italiano di persone che non avevano i requisiti di legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - agenzia

«Animatore a 650 euro al mese? Scappo», il caso di Gilberto: «Pure l’alloggio da schifo». La reazione dell’hotel e dell’agenzia che l’ha assunto – Il video

“Attenzione al virus della pigrizia, primo caso della storia registrato nel Regno Unito”: l’allarme dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria. Ecco cos’è e quali sono i sintomi

caso agenzia immigrazione falsificavaIl caso dell’agenzia per l’immigrazione che falsificava passaporti, ex poliziotto condannato a 6 anni per corruzione - Antonino Pistone, ex sovrintendente capo della polizia dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), è stato condannato in primo grado a 6 anni ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Agenzia Immigrazione Falsificava