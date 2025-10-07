Il caso della ballerina Maria Miceli morta di tumore | Indotta a non curarsi e a seguire diete e riti sciamanici

Il giudice per le indagini preliminari di Milano deve decidere se rinviare a giudizio due donne accusate di aver convinto la ballerina Maria Miceli a non seguire la medicina tradizionale per curare un tumore. La 35enne è deceduta nel maggio del 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - ballerina

Clelia Bastari, ex ballerina e modella «per caso», colpita da ictus a 18 anni: «La mia disabilità non è un limite. È un corpo che racconta, e oggi non mi nascondo più»

Qualcosa da usare anche in caso di pioggia, che si possa portare ora senza i collant ma anche a dicembre con una calza pesantissima, che stia bene tanto con una ballerina quanto con uno stivale alto o un anfibio: di cosa parliamo? Ma delle minigonne di ve - facebook.com Vai su Facebook

Il caso della ballerina Maria Miceli, morta di tumore: “Indotta a non curarsi e a seguire diete e riti sciamanici” - La storia è quella di Maria Miceli, scomparsa all’età di 35 anni a causa di un tumore nel maggio 2023. Come scrive fanpage.it

Maria Miceli, morta a 35 anni la ballerina e attrice di Camera Café: stroncata da una malattia - Il mondo dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Maria Miceli: la ballerina residente a Menerbio, nel bresciano, è morta a soli 35 anni. Segnala corriereadriatico.it