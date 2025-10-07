Il cartello della vergogna alla Statale di Milano | Sbirri morti 3 euro
Studiare fa bene al cervello. Una massima antica come il mondo, valida nel 99% dei casi. Purtroppo ci sono però anche le eccezioni. Rappresentate da giovani universitari, così ottusi da essere convinti che il mondo si divida tra buoni e cattivi. Così maleducati da giudicare come un innocente scherzo, una burla, un cartello che supera i confini del grottesco e tocca quelli del reato penalmente perseguibile. Questa mattina gli studenti hanno occupato la sede di via Conservatorio dell'Università Statale di Milano. Lo annuncia con un post sul proprio profilo Instagram il collettivo studentesco Rebelot, da tempo attivo sulla questione palestinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: cartello - vergogna
“Sbirri morti 3 euro”. Il cartello della vergogna alla Statale occupata
Il nuovo cartello con scritta "citta di Catania" ha fatto giustamente discutere, qualcuno naturalmente ha messo in dubbio l'autenticità dello stesso perchè non è presente la scritta "comune di Catania" nè ci sono loghi. Per chiarire e approfondire la questione, rip - facebook.com Vai su Facebook
“Sbirri morti 3 euro”. Il cartello della vergogna alla Statale occupata - I collettivi di sinistra hanno sbarrato dall'interno gli ingressi dell'università Statale di Milano, impedendo l'accesso a studenti e professori: "Ennesimo sputo sulle divise da parte dei tanti amiche ... Secondo msn.com
Odio ProPal, cartello della vergogna alla Statale di Milano: "Sbirri morti 3 euro" - Una massima antica come il mondo, valida nel 99% dei casi. Riporta iltempo.it