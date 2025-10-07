Studiare fa bene al cervello. Una massima antica come il mondo, valida nel 99% dei casi. Purtroppo ci sono però anche le eccezioni. Rappresentate da giovani universitari, così ottusi da essere convinti che il mondo si divida tra buoni e cattivi. Così maleducati da giudicare come un innocente scherzo, una burla, un cartello che supera i confini del grottesco e tocca quelli del reato penalmente perseguibile. Questa mattina gli studenti hanno occupato la sede di via Conservatorio dell'Università Statale di Milano. Lo annuncia con un post sul proprio profilo Instagram il collettivo studentesco Rebelot, da tempo attivo sulla questione palestinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il cartello della vergogna alla Statale di Milano: "Sbirri morti 3 euro"