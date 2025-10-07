Il cantiere all’Immacolata | Recuperiamo la bellezza
Un intervento che unisce sicurezza e valorizzazione artistica. È in corso nella chiesa dell’Immacolata a Macerata, considerata uno dei più importanti esempi di architettura neorinascimentale marchigiana della seconda metà dell’Ottocento. L’Immacolata custodisce un patrimonio decorativo di straordinario valore: soffitti a cassettoni, stucchi dorati, rosoni, mensole, fregi e pitture raccontano una storia di arte, fede e cultura. Proprio su questi apparati si concentra l’intervento, che si distingue per la sua attenzione al restauro conservativo. Promosso dalla Struttura commissariale per la ricostruzione, dall’Ufficio speciale ricostruzione e dalla Diocesi di Macerata, il restauro restituisce splendore a un patrimonio decorativo messo a dura prova dal terremoto del 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
