Il campione rivela il dramma | Sono malato terribile

L'ex flanker dell'Inghilterra e dei British and Irish Lions Lewis Moody, 47 anni, ha rivelato di essere malato di SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, la principale Malattia dei motoneuroni (MND). Moody ha collezionato 71 presenze con l'Inghilterra e 3 con i Lions durante il tour del 2005 in Nuova Zelanda. È stato parte integrante del leggendario Leicester di Martin Johnson, prima di trasferirsi a Bath. Con i Tigers ha vinto 7 titoli di Premiership e 2 Heineken Cup in 14 anni. Il campione del mondo 2003 con l'Inghilterra ha raccontato in una toccante intervista alla BBC le fasi della sconcertante scoperta, arrivata quasi per caso.

