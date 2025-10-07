Il calcio inglese non sa più cosa scoprire a livello tattico e così è tornato al lancio lungo Guardian

Si sono giocate finora 70 partite di Premier League, ce ne sono ancora 310. E “se sembra di più è in una certa misura dovuto alla sfacciata frode del calcio inglese, all’accelerazione dell’arco narrativo. Le carriere devono ora decollare e crollare a una velocità allarmante. Il predominio dei social media ha creato questa mente collettiva inesorabilmente sovrastimolata, una conversazione in rete che deve sempre verificarsi, che premia e promuove la voce più forte e più scandalizzata”. Ciò scritto, Barney Ronay traccia una prima tendenza del “nuovo-vecchio” calcio inglese: “ l’importanza dei calci piazzati, non solo come fonte di gol, ma come elemento tattico dominante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

