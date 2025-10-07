il calcio argentino raccontato da buffa

Il re della narrazione sportiva arriva a Urbino per raccontare la storia del calcio argentino. Giovedì, alle 21, il giornalista Federico Buffa sarà al teatro Sanzio con lo spettacolo " La milonga del fútbol ", diretto da Pierluigi Iorio e prodotto da International Music and Arts, con l’accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi e la voce di Mascia Foschi. Un’esibizione che Buffa definisce un omaggio a quanto successo in Argentina con il calcio, dove gli argentini "osservarono e impararono dagli inglesi e poi pensarono: loro hanno inventato il gioco, ma noi faremo qualcosa di molto più importante, inventeremo l’amore per il gioco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

