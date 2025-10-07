Kevin De Bruyne: il campione del Napoli ha trovato l’amore vero tra le meraviglie di Sant’Agnello, il borgo delle cinque torri. Ci sono luoghi che lasciano un segno, anche nel cuore di chi ha visto il mondo intero. E per Kevin De Bruyne, oggi stella del Napoli, quel posto magico si chiama Sant’Agnello. Non è solo una tappa nella sua storia personale, ma il luogo dove tutto ha preso forma, dove l’amore ha messo radici. Infatti, proprio qui, nel cuore della Costiera Sorrentina, il fuoriclasse belga ha detto sì alla sua Michèle Lacroix, otto anni fa, in un matrimonio che ancora oggi in molti ricordano per la sua eleganza e riservatezza. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Il borgo delle 5 torri che ha fatto innamorare De Bruyne