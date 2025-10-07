Il blitz Sansovini | La Sangiustese ha fatto una gara eccezionale
"La mia formazione è stata eccezionale in una gara che ha presentato non poche difficoltà". È più che soddisfatto Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, per la vittoria a Chiesanuova, primo successo in campionato dei rossoblù che si spera possa segnare l’inizio di una ripartenza. "Abbiamo affrontato un avversario fisico – spiega – e aggressivo, ma siamo stati bravi a concedere poco alla formazione di casa in una gara dove il vento è stato anche condizionante". C’è anche un altro aspetto che ha soddisfatto il tecnico della Sangiustese che gli fa guardare con fiducia ai prossimi impegni. "La compattezza della squadra – spiega – che si è difesa bene e poi è ripartita con efficacia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: blitz - sansovini
