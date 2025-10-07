Il blitz Il Tolentino è tornato al successo Passarini | La squadra è stata cinica

"Faccio i complimenti alla squadra, ha interpretato ottimamente la partita". È quanto dice Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il successo 1-2 a Trodica. "In alcuni tratti della partita – aggiunge – abbiamo sofferto, ma sempre con la giusta mentalità, cercando di recuperare presto il pallone e tornare a fare il nostro gioco. Anche in gare difficili come questa, non ci snaturiamo e ciò è il nostro punto di forza". Seconda vittoria in campionato per la squadra cremisi che si porta a quota 8 punti, dopo cinque giornate disputate. Successo importante visto che il tecnico ha dovuto rinunciare al capitano Tizi e al fantasista Capezzani, entrambi in tribuna complici a causa di guai fisici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

