Il Bisonte Firenze esordio amaro in casa contro Chieri
Il Bisonte Firenze – Real Mutua Chieri 1-3 (13-25, 15-25, 25-21, 15-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 5, Morello, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 6, Knollema 14, Maleševi? 1, Bukili? 10, Tanase, Kaçmaz 5, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Antunovi?, Künzler 16, Spirito (L1), Ferrarini, Bonafede (L2) ne, Alberti ne, Van Aalen 1, Nervini 17, Bah ne, Németh 12, Cekulaev 13, Dambrink 2, Gray 17, Lotti ne. All. Negro. ARBITRI: Caretti – Zanussi. NOTE: durata set: 23’, 21’, 29’, 22’; muri punto: Il Bisonte 8, Chieri 13; ace: Il Bisonte 3, Chieri 5; spettatori: 732. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
