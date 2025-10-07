Il Birmigham dopo l’Everton | sta nascendo un nuovo stadio spaziale in Inghilterra Ecco chi lo farà

Il Birmingham City di Tom Brady potrebbe presto avere un nuovo stadio, e a progettarlo potrebbe essere una delle menti più brillanti dell'architettura sportiva mondiale. Dan Meis, l'architetto americano acclamato per la progettazione del nuovo gioiello dell'Everton, l'Hill Dickinson

