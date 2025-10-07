Il bilancio finale del crollo di una scuola islamica in Indonesia è di 67 morti

Le operazioni di soccorso tra le macerie di una scuola islamica crollata poco più di una settimana fa si sono concluse il 7 ottobre, con un bilancio finale di 67 morti, hanno annunciato le autorità.

Il crollo di una scuola in Indonesia: il bilancio è di 37 vittime - Il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, è di 37 vittime . Lo riporta gazzettadelsud.it