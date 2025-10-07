Il battesimo in A2 si chiude con uno 0-3 per il Volley Modena contro la forte Talmassons

7 ott 2025

Inizio complicato, per altro come da pronostico, per il Volley Modena nel campionato di Serie A2. Le modenesi esordiscono sul campo della corazzata Talmassons, l’avversario forse più ostico che potesse esserci, e cadono 3-0 al termine di una gara in crescendo, con buoni segnali soprattutto nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

