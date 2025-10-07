Il Barcellona sfiora il miliardo di ricavi e ancora non ha lo stadio Bilancio meglio del previsto El País

Il Barcellona ha presentato il suo bilancio economico, probabilmente più positivo di quanto nemmeno i dirigenti si aspettassero. Vediamo nei dettagli cosa ne scrive El País e quali sono le cifre più importanti della stagione: “Il club blaugrana ha presentato i risultati revisionati dell’esercizio finanziario 2024-2025 e il bilancio preventivo per la stagione 2025-2026, che dovranno essere approvati nella prossima Assemblea dei soci elettivi telematica prevista per domenica 19 ottobre. Secondo i conti diffusi dal club, la società ha registrato ricavi totali per 994 milioni di euro. Inoltre, il Barcellona si vanta di un nuovo record storico in sponsorizzazioni e commercializzazione, pari a 429 milioni, attribuiti all’accordo con Nike e all’espansione del commercio elettronico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

