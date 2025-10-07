Intellettuale 1: Non capisco perché insistiate tanto sul 7 ottobre. Non era la solita escalation? Israele e Gaza litigano da anni. Intellettuale 2: No, non era la solita escalation. E non è un dettaglio da archiviare. Il 7 ottobre 2023 è stata la più grande strage di civili ebrei dalla Shoah. E’ stato un pogrom. E’ stato un massacro pianificato, con 1.200 morti, tra cui bambini, famiglie intere, persone bruciate vive, stupri usati come arma di guerra. Non un incidente collaterale, ma lo scopo stesso dell’operazione. E non lo dicono solo i giornali israeliani: lo hanno documentato organizzazioni internazionali, giornalisti occidentali, persino alcuni rapporti Onu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il 7 ottobre spiegato a chi non lo capisce