Il 7 ottobre israeliano come l’11 settembre americano | le 4 prove
Sul 7 ottobre 2023 sono tanti i dubbi che restano. Eccone 4 con tanto di video spiegazione.
Ex soldato israeliano crea un videogioco di guerra ambientato a Gaza: «Uscirà il 7 ottobre». Scoppia la polemica
7 ottobre, il racconto dell’ostaggio israeliano liberato. “Trattati come animali”
Solarolo ospita l'incontro su "Il conflitto arabo-israeliano: due popoli, una terra" Il 13 ottobre 2025, alle ore 20:30, nella Sala del Consiglio di Solarolo (Piazza Gonzaga,1) si terrà la conferenza storica dal titolo "Il conflitto arabo-israeliano: due popoli, una terra".
Venerdì 3 ottobre, l'esercito israeliano ha intercettato e abbordato la "Marinette ", ritenuta l'ultima nave ancora in navigazione verso Gaza, della Global Sumud Flotilla. I membri dell'equipaggio hanno esposto dei cartelli davanti alla telecamera in diretta a bordo
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "La violenza di Israele non attenua quella di Hamas" - Il messaggio del presidente della Repubblica nella seconda ricorrenza della strage.
Un 7 ottobre in cui era molto meglio tacere - Da chi intende celebrare la resistenza palestinese, all'Osservatorio degli avvocati che rimpiange il giusto processo penale di Hamas.