Il 7 ottobre è una delle pagine più buie della storia

"Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia": così Giorgia Meloni in occasione del secondo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Il primo ministro ha rinnovato la vicinanza ai familiari delle vittime, nonché la richiesta di liberare gli ostaggi nelle mani dei terroristi palestinesi "che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze".

