Il 7 ottobre è una delle pagine più buie della storia

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia": così Giorgia Meloni in occasione del secondo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Il primo ministro ha rinnovato la vicinanza ai familiari delle vittime, nonché la richiesta di liberare gli ostaggi nelle mani dei terroristi palestinesi "che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il 7 ottobre 232 una delle pagine pi249 buie della storia

© Ilgiornale.it - "Il 7 ottobre è una delle pagine più buie della storia"

In questa notizia si parla di: ottobre - pagine

Le prime pagine pagine sportive nazionali – 1 ottobre 2025

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 1 ottobre

Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 1 ottobre 2025

7 ottobre 232 pagineMeloni: "Il 7 ottobre &#232; una delle pagine più buie della storia" - Il messaggio della presidente del Consiglio: "Hamas scatenò la crisi, da Israele reazione non proporzionale. Riporta ilgiornale.it

7 ottobre 232 pagineMeloni, il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia - "Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 7 Ottobre 232 Pagine