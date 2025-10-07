Il 7 ottobre di Israele e Gaza tra dolore e speranze
Passi in avanti da parte di Hamas. Lo ha confermato Donald Trump L'Identità.
Israele se ne frega del diritto internazionale, da sempre: in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell'ONU violate
Due importanti ONG israeliane accusano Israele di genocidio a Gaza per la prima volta dal 7 ottobre 2023: decisione senza precedenti
Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas: l’ombra dello “strano ordine” sui massacri in Israele
Israele ricorda il 7 ottobre, due anni dopo il massacro. Netanyahu promette vittoria totale. Negoziati su Gaza nella fase finale - Il presidente Usa annuncia progressi significativi verso un accordo di pace ed elogia l'atteggiamento di Hamas ... Si legge su italiaoggi.it
Egitto, positivi i colloqui per la pace a Gaza. In Israele commemorazioni per il 7 ottobre - Al centro delle trattative il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Segnala editorialedomani.it