Il 7 ottobre arriva la Superluna del Raccolto | ecco quando si potrà vedere e perché si chiama così

La prima Superluna del 2025 si presenta il 7 ottobre, con la fase di piena prevista alle 05:49 ora italiana, circa 32 ore prima del passaggio alla minima distanza dalla Terra, stimata in meno di 360mila chilometri, contro una media di oltre 384mila. Si tratta della cosiddetta Luna del Cacciatore, o Luna del Raccolto, nomi legati alle tradizioni dei nativi americani e al periodo della fine dei raccolti autunnali. “Questa Luna piena arriva subito dopo la Notte Internazionale della Luna, che si è tenuta quest’anno il 4 ottobre e che è stata un grande successo: abbiamo avuto oltre 200 adesioni in tutta Italia”, ha spiegato Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) all’ Ansa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

