Il 14 e 15 ottobre un’edizione speciale di MArteLive per festeggiare i suoi 25 anni 10 palchi tra Lanificio Atelier Montez e Monk a Roma

Romadailynews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MArteLive Connect ‘25 25 anni di Arte che irrompe, trasforma, connette Il 14 e 15 ottobre un’edizione speciale che si muove su 10 palchi tra LanificioAtelier Montez  e  MONK  di Roma e porta in scena il meglio dell’Arte tra artisti affermati e talenti emergenti in uno scenario composto e vivo che trascina oltre le convenzioni culturali e sociali Tra i nomi del programma multidisciplinare Fitness Forever – Fujiya & Miyagi – Memorials – Neoprimitivi –  Kety Fusco – Valerio Vigliar (Concerto al buio) – Frenetik The Silent Beat (prima compagnia di ballerini sordi) – IKE – Gianni Maroccolo & Hugo Race – Laura Agnusdei – Daniele Timpano (Teatro) – Plaid – Cecco e Cipo –  Antonio Raia – Francesco Santalucia  – Davide Cocozza –  Arianna Balestrieri (Danza) –  The Delay in the Universal Loop –  Daniele Antonini (Circo) e i vincitori e finalisti della Biennale MArteLive 2024 Prevendite DAY 1:  https:link. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

il 14 e 15 ottobre un8217edizione speciale di martelive per festeggiare i suoi 25 anni 10 palchi tra lanificio atelier montez e monk a roma

© Romadailynews.it - Il 14 e 15 ottobre un’edizione speciale di MArteLive per festeggiare i suoi 25 anni. 10 palchi tra Lanificio, Atelier Montez e Monk a Roma

In questa notizia si parla di: ottobre - edizione

Didacta Italia, edizione Trentino dal 22 al 24 ottobre 2025: aperte le iscrizioni agli eventi

Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto in ottobre

Premio Cantelli: la 14esima edizione a ottobre 2026

Milano, accensione del riscaldamento: dal 15 ottobre i termosifoni entreranno in funzione per 14 ore al giorno - Ce lo chiediamo già da metà settembre: da quando è iniziato un improvviso calo delle temperature ed è cominciato l'autunno «anticipato». Come scrive milano.corriere.it

Un posto al sole, trame 14 e 15 ottobre: Viola riflette sulla partenza per la Spagna - Nelle puntate del 14 e 15 ottobre, Viola sarà a un bivio: partire con Antonio e Raffaele per la Spagna, destinazione Barcellona, o ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: 14 15 Ottobre Un8217edizione