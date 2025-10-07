Il 14 e 15 ottobre un’edizione speciale di MArteLive per festeggiare i suoi 25 anni 10 palchi tra Lanificio Atelier Montez e Monk a Roma
MArteLive Connect ‘25 25 anni di Arte che irrompe, trasforma, connette Il 14 e 15 ottobre un’edizione speciale che si muove su 10 palchi tra Lanificio, Atelier Montez e MONK di Roma e porta in scena il meglio dell’Arte tra artisti affermati e talenti emergenti in uno scenario composto e vivo che trascina oltre le convenzioni culturali e sociali Tra i nomi del programma multidisciplinare Fitness Forever – Fujiya & Miyagi – Memorials – Neoprimitivi – Kety Fusco – Valerio Vigliar (Concerto al buio) – Frenetik The Silent Beat (prima compagnia di ballerini sordi) – IKE – Gianni Maroccolo & Hugo Race – Laura Agnusdei – Daniele Timpano (Teatro) – Plaid – Cecco e Cipo – Antonio Raia – Francesco Santalucia – Davide Cocozza – Arianna Balestrieri (Danza) – The Delay in the Universal Loop – Daniele Antonini (Circo) e i vincitori e finalisti della Biennale MArteLive 2024 Prevendite DAY 1: https:link. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
