Ikea strappo con i sindacati sul rinnovo del contratto scaduto nel 2019 | in bilico 7.400 lavoratori
Nulla di fatto tra Ikea e i sindacati. Tra l'azienda e le organizzazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs è arrivata l'ennesima rottura nella trattativa sul rinnovo del contratto, scaduto ormai dal 2019. Una situazione che coinvolge oltre 7.400 dipendenti in tutta Italia.
#Ikea Italia continua a voltare le spalle agli oltre 7.400 dipendenti: nuovo strappo sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs confermano lo stato di agitazione e annunciano nuove mobilitazioni in tutti i punti vendi
Integrativo Ikea, lo strappo: a Brescia 250 dipendenti coinvolti - In Italia il contratto aziendale della multinazionale svedese è scaduto nel 2019.
Ikea, interrotta la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, scatta lo stato di agitazione - Nuova battuta d'arresto il rinnovo del contratto integravo della multinazionale svedese del mobile Ikea, scaduto nel 2019 e atteso dai ...