Ikea strappo con i sindacati sul rinnovo del contratto scaduto nel 2019 | in bilico 7.400 lavoratori

Today.it | 7 ott 2025

Nulla di fatto tra Ikea e i sindacati. Tra l'azienda e le organizzazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs è arrivata l'ennesima rottura nella trattativa sul rinnovo del contratto, scaduto ormai dal 2019. Una situazione che coinvolge oltre 7.400 dipendenti in tutta Italia. Dopo. 🔗 Leggi su Today.it

