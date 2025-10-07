Ikea sindacati | sul contratto avanti con le proteste

Ancora una rottura tra Ikea Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs sul rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019, atteso dagli oltre 7.400 dipendenti della multinazionale svedese del mobile. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

ikea sindacati contratto avantiIntegrativo Ikea, lo strappo: a Brescia 250 dipendenti coinvolti - In Italia il contratto aziendale della multinazionale svedese è scaduto nel 2019. Come scrive giornaledibrescia.it

ikea sindacati contratto avantiIkea, interrotta la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, scatta lo stato di agitazione - Nuova battuta d'arresto il rinnovo del contratto integravo della multinazionale svedese del mobile Ikea, scaduto nel 2019 e atteso dai ... Come scrive ildiariodellavoro.it

