Igor Volley buona la prima | in Romagna i primi tre punti

Novaratoday.it | 7 ott 2025

Buona la prima. È una Igor Volley che dà subito battaglia sul campo della neopromossa Consolini Volley e fa suoi i primi tre punti in palio del campionato 20252026 quella scesa in campo ieri, lunedì 6 ottobre: finale 0-3 (16-25; 23-25; 23-25).Per San Giovanni in campo Straube al palleggio e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

