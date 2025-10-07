Ignorano il divieto di avvicinamento e decidono di trascorrere la serata insieme in un bar | lui arrestato lei denunciata
Hanno deciso di trascorrere una serata insieme nonostante il divieto del tribunale e per questo un 30enne di origine nordafricana è stato arrestato mentre la compagna denunciata. Entrambi dovranno rispondere a vario titolo di di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'uomo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: ignorano - divieto
Il 21enne, italiano, con numerosi precedenti penali e già noto per aggressioni in strada a donne sconosciute, è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni del divieto di avvicinamento Vai su Facebook
“Giovedì 11 settembre andrà in onda la puntata numero 500 di #Piazzapulita. In Fratelli d’Italia c’è il divieto di venire in trasmissione, imposto fino all’ultimo consigliere. Arianna Meloni ci ha querelati” >> https://repubblica.it/politica/2025/09/10/news/formigli_int - X Vai su X
Si avvicina ad ex nonostante divieto avvicinamento, arrestato - Un uomo, a cui era stato applicato il braccialetto elettronico, è stato arrestato a Chioggia dalla polizia per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare. Da ansa.it
Perseguita l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato - L'uomo ha più volte violato il divieto avvicinandosi ripetutamente all'abitazione, soprattutto in orari notturni, ed al luogo di lavoro della donna Perugia, 9 luglio 2019 - Lo riporta lanazione.it