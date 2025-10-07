Ignorano il divieto di avvicinamento e decidono di trascorrere la serata insieme in un bar | lui arrestato lei denunciata

Livornotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno deciso di trascorrere una serata insieme nonostante il divieto del tribunale e per questo un 30enne di origine nordafricana è stato arrestato mentre la compagna denunciata. Entrambi dovranno rispondere a vario titolo di di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'uomo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

