Ieri sera cinque nuovi ingressi e prime nomination
L e tensioni della convivenza, durata appena una settimana, sono state al centro del secondo appuntamento con il Grande Fratello 2025. Nella puntata di ieri condotta da Simona Ventura, si sono consumati i primi processi ai concorrenti che si sono messi in luce nei primi giorni vissuti davanti alle telecamere di Canale 5. Affiancata dal panel di ex inquilini della Casa di Cinecittà, ovvero Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, ieri sera la conduttrice ha usato bastone e carota nel migliore dei modi. Purtroppo, non è stato sufficiente. Simona Ventura ha 60 anni: il video ironico per “esorcizzare” il tempo che passa X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2025” Simona Ventura dà il benvenuto in Casa a 5 nuovi concorrenti Grande Fratello 2025, ascolti puntata 6 ottobre, nuovi concorrenti, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Taranto: nave per il carburante all’aviazione militare israeliana, proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico
Foggia: pullman danneggiato da una sassata Ieri sera
Cade dalle scale del palazzo dove abita e sbatte il capo. Paura per un anziano signore di 80 anni. L’incidente nella sera di ieri in pieno centro a Sezze
Ieri sera alla sagra del Rendentore con tanti amici e volontari davvero entusiasti a cui va il mio plauso per l’instancabile impegno per la comunità. La sagra vi aspetta ancora il prossimo week end con buon cibo, musica e tanti sorrisi! - facebook.com Vai su Facebook
Comunque ‘sta roba l’hanno fatta identica su COLOMBO ieri sera - X Vai su X
Ieri 5 morti per fame a Gaza, finora deceduti 100 bambini - Il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas afferma che nelle ultime 24 ore gli ospedali della Striscia hanno registrato cinque nuovi decessi causati dalla fame e dalla malnutrizione, tra cui ... Si legge su ansa.it