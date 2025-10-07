ieri sera cinque nuovi ingressi e prime nomination

L e tensioni della convivenza, durata appena una settimana, sono state al centro del secondo appuntamento con il Grande Fratello 2025. Nella puntata di ieri condotta da Simona Ventura, si sono consumati i primi processi ai concorrenti che si sono messi in luce nei primi giorni vissuti davanti alle telecamere di Canale 5. Affiancata dal panel di ex inquilini della Casa di Cinecittà, ovvero Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, ieri sera la conduttrice ha usato bastone e carota nel migliore dei modi. Purtroppo, non è stato sufficiente. Simona Ventura ha 60 anni: il video ironico per “esorcizzare” il tempo che passa X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2025” Simona Ventura dà il benvenuto in Casa a 5 nuovi concorrenti Grande Fratello 2025, ascolti puntata 6 ottobre, nuovi concorrenti, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it

