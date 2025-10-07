Ieri in Campania | grave il 17enne colpito fuori dalla discoteca giovane vigilessa suicida con l’arma di servizio

Le notizie principali in Campania di ieri, lunedi 6 ottobre 2025. Avellino – L'ex sindaco Gianluca Festa in fermento per costruire una lista a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Campania del vice Ministro Edmondo Ciriell i il cui nome, salvo colpi di scena, dovrebbe essere confermato ad ore? L'indiscrezione circola da giorni negli ambienti politici avellinesi e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Ines Fruncillo, durante la scorsa campagna elettorale per il Comune di Avellino molto critica sulla gestione Festa-Nargi, sollecitata sul tema, tenta di glissare.

Aggressione di Montesarchio, il 17enne resta grave - E' stato colpito alla testa con una mazza da baseball. Come scrive rainews.it

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre - Antonia Ocone, la figlia 17enne figlia di Elisabetta Polcino che ieri è stata trovata ferita nell'auto del padre in ... Segnala notizie.tiscali.it