Idroscalo niente polo sportivo | il comune rinuncia all’intervento
Il polo sportivo che Ostia Ponente attende dal 2004 non si farà. Il comune ha deciso di chiudere definitivamente una pratica che, a distanza di oltre 20 anni, non ha portato nel territorio neppure una delle opere previste.Cosa prevedeva la convenzione urbanistica La decisione di rinunciare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
USCITE DIDATTICO-SPORTIVE ALL'IDROSCALO DI MILANO Il video della prof.ssa Lucchese. Tra il 19 al 30 settembre le classi 2BL, 2DL, 2EI, 3BL, 3DL, 3FI, 4BL, 4CL, 4FI, 5AL, 5CI, 5DL, 5FL, 5GI e 5HI hanno partecipato ad uscite didattico-sportive all'Idroscalo di Milano.
Ostia Ponente, niente polo sportivo: il rischio idrogeologico fa naufragare il progetto - Ad Ostia Ponente, come previsto da una delibera di giunta comunale approvata nel 2004, sadovuto arrivare un campo da calcio, due da calcetto, due strutture polivalenti. Secondo romatoday.it
Ex Idroscalo, ora il Comune vuole 6,5 milioni dalla Regione - Il progetto di recupero e riutilizzo dell’ex Idroscalo esce dal progetto Waterfront ed è intenzione dell’amministrazione comunale inserirlo nel contesto dell’Accordo quadro per lo sviluppo ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it