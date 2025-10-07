Idranti e cariche a Bologna al raduno ProPal non autorizzato in piazza finisce a manganellate A Torino oltre 6 mila al corteo – Foto e Video

Nonostante i divieti imposti dalle Questure, i cortei pro Palestina sono partiti lo stesso, da Torino a Bologna, sfidando le prescrizioni che imponevano manifestazioni statiche. Nel capoluogo piemontese, il corteo convocato dal coordinamento Torino per Gaza è partito da piazza Castello, dove gli attivisti si sono dati appuntamento sui social per il 7 ottobre, data altamente simbolica a due anni dall’attacco di Hamas contro Israele. Il questore aveva chiesto di rinviare l’evento e di limitarlo a un presidio, vista anche la mancata comunicazione formale, ma gli organizzatori hanno scelto comunque di muoversi in strada, rilanciando il sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: idranti - cariche

Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera

Milano, scontri alla stazione: corteo pro Gaza tenta di entrare e lancia oggetti contro le forze dell'ordine. Idranti, cariche, vetri rotti

Sciopero generale, la diretta: Milano, idranti della polizia. A Bologna cariche in autostrada

Corteo dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre, scontri a Bologna: polizia interviene con cariche e idranti - X Vai su X

Youmedia Fanpage.it. . Tensioni a Torino durante il corteo pro-Gaza: i manifestanti hanno cercato di raggiungere l’aeroporto e la sede Leonardo, la polizia è intervenuta con cariche e idranti. Una persona è stata fermata, registrati lanci di oggetti e momenti di - facebook.com Vai su Facebook

Corteo dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre, scontri a Bologna: polizia interviene con cariche e idranti - Scontri in serata tra manifestanti e forze dell'ordine a Bologna, dove centinaia di persone si sono radunate per 'celebrare' il 7 ottobre ... Scrive fanpage.it

Bologna, manifestazione Giovani Palestinesi: cariche polizia, idranti e scontri - Il raduno nell’anniversario dell’attacco di Hamas a Israele era stato vietato dal Questore e anche il Comune aveva chiesto che non si svolgesse. Da tg24.sky.it