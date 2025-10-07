Icone senza tempo | come lo stile di Jane Birkin influenza le over 50

Tra le icone della moda di tutti i tempi uno dei primissimi nomi che viene in mente è sicuramente quello di Jane Birkin. Regista, attrice e cantante, sebbene scomparsa nel 2023, ancora oggi Birkin continua a influenzare le tendenze dello street style: avviene a tutte le età, ma in particolare avviene per le over 50, che l’hanno adorata a lungo e ne hanno copiato gli outfit nel tempo. Qual era lo stile di Jane Birkin. Se c’è un tratto dello stile di Jane Birkin che emerge di prepotenza è la capacità di essere chic rompendo le regole. Non si tratta semplicemente di quell’abito nero cortissimo e trasparente indossato nell’estate del 1969, ma del cesto in vimini e delle Mary Jane con il tacco basso che lei ci indossava insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

