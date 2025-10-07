Zlatan Ibrahimovic non è uno che ama le banalità. In campo ci ha abituato a giocate quasi impossibili, come quando nel 2012 con la maglia della Nazionale svedese fece gol all’Inghilterra con un’incredibile rovesciata da quasi quaranta metri. Fuori dal campo, tra atteggiamenti da duro, allenamenti al limite dello sfinimento e frasi provocatorie, ha sempre confermato di avere un carattere da combattente. E il suo garage è in linea con la personalità. Zlatan ama le vetture veloci, che garantiscono sempre adrenalina ancora prima di accendere i motori. E quasi a ogni compleanno se ne regala una! Lo scorso 3 ottobre, per festeggiare i 44 anni, ecco l’ultimo acquisto: una Ferrari F80. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ibra si è fatto un regalino per il compleanno, una Ferrari F80 da più di 3,5 milioni di euro