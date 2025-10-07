Iannicelli suona la carica | Sosta lunga ma lavoriamo per tornare più forti

Tempo di lettura: 3 minuti La Scandone Avellino è ferma dopo il ritiro del Basket Ferentino dal campionato di Serie B Interregionale, una pausa forzata che il capitano Andrea Iannicelli commenta con lucidità e determinazione. “La gara interna con Viterbo è stata fondamentale per rompere il ghiaccio. Ci tenevamo molto a partire bene davanti al nostro pubblico, a casa nostra, di fronte a tanta gente venuta a sostenerci. È stata una partita che ci ha dato diversi spunti positivi, ma anche indicazioni su ciò che dobbiamo migliorare. La squadra c’è, il gruppo è forte e siamo tornati in palestra consapevoli della nostra forza e del lavoro che ci attende”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

