Iannicelli suona la carica | Sosta lunga ma lavoriamo per tornare più forti
Tempo di lettura: 3 minuti La Scandone Avellino è ferma dopo il ritiro del Basket Ferentino dal campionato di Serie B Interregionale, una pausa forzata che il capitano Andrea Iannicelli commenta con lucidità e determinazione. “La gara interna con Viterbo è stata fondamentale per rompere il ghiaccio. Ci tenevamo molto a partire bene davanti al nostro pubblico, a casa nostra, di fronte a tanta gente venuta a sostenerci. È stata una partita che ci ha dato diversi spunti positivi, ma anche indicazioni su ciò che dobbiamo migliorare. La squadra c’è, il gruppo è forte e siamo tornati in palestra consapevoli della nostra forza e del lavoro che ci attende”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: iannicelli - suona
Aurelio De Laurentiis suona la carica in vista della partita di questa sera Il patron ha avuto modo di dare l'appuntamento ai tifosi al cinema per il film sul quarto Scudetto #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su Facebook